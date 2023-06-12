Об этом информирует Главное управление разведки .

В результате теракта, совершенного врагом 6 июня на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северокрымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

"Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что инженеры российской армии на протяжении последних нескольких дней закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории, которые сейчас работают.

Читайте также: Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко

"Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака", - объясняют в разведке и разведке и добавляют, что в случае взрыва на заводе аммиачное облако, накроет близлежащие районы за пол часа в зависимости от направления ветра.

Под угрозой, прежде всего, временно оккупированы населенные пункты Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.