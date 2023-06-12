В результате подрыва Каховской ГЭС нарушены процессы на заводе "Крымский титан", враг готовит эвакуацию, - ГУР
Во временно оккупированном городе Армянск на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации администрации и населения, из-за нарушенных до критического уровня процессов на заводе "Титан"
Об этом информирует Главное управление разведки .
В результате теракта, совершенного врагом 6 июня на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северокрымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.
"Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что инженеры российской армии на протяжении последних нескольких дней закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории, которые сейчас работают.
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"Теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака", - объясняют в разведке и разведке и добавляют, что в случае взрыва на заводе аммиачное облако, накроет близлежащие районы за пол часа в зависимости от направления ветра.
Под угрозой, прежде всего, временно оккупированы населенные пункты Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.
- Ранее глава Херсонской ОВА Прокудин сообщал, что кафиры заминировали химический завод "Крымский титан" на временно оккупированном полуострове.
- 9 июня Центр нацсопротивления писал , что россияне готовятся к бегству с севера временно оккупированного Крыма, в частности из Армянска, где они заменяли химический завод "Крымский титан".
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