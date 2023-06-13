Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины затоплено 107 гидротехнических сооружений Госрыбагентства

В результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины затоплено 107 гидротехнических сооружений Госрыбагентства

13 июня, 2023 вторник
12:26
Экономика

На левобережье Херсонской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС затоплены и полностью разрушены 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, в поселке Старая Збурьевка Скадовского района затоплено 460,9 га выросных, зимовальных и нагульных прудов. Это 16 объектов общей стоимостью 3,4 млн. грн.

В городе Олешки затопило 253,5 га выросных и зимовальных прудов. Это 75 объектов общей стоимостью 109 млн. грн.

Также в поселке Солонцы Херсонского района под водой оказались 330,1 га выросных, зимовальных и нагульных прудов. Это 16 объектов, чья общая стоимость составляет 15,2 млн. грн.

По предварительным оценкам, часть из затопленных и разрушенных гидросооружений не подлежит восстановлению. Ориентировочный общий объем ущерба, причиненного вследствие разрушения этих 107 гидротехнических сооружений, составляет 127,6 млн грн. Окончательные выводы можно будет сделать после того, как на левобережье Херсона стабилизируется уровень воды.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.

По состоянию на 11 июня уровень воды в Херсонской области снизился на 26 сантиметров и составил 4 метра 19 сантиметров, а в Николаеве – 69 см.

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, уровень воды в Херсонской области снизился на 64 см, в Николаеве – на 6 см.

В результате подтопления в Херсонской области погибли по меньшей мере 10 человек. К вечеру 12 июня 41 человек считается пропавшим без вести. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что возвращаться в подтопленные районы Херсонщины можно только после проверки спасателями.

Общество
Украина
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
экологическая катастрофа
Каховская ГЭС
Читайте также:
Кім Чен Ин
12 июня, 2023 понедельник
Ким Чен Ын заявил о желании, "держась за руки с Путиным", наращивать партнерство с РФ и строить надежную защиту глобального мира и безопасности
Соломія Бобровська
12 июня, 2023 понедельник
"Может обернуться проблемой": нардеп Бобровская о передаче Венгрии украинских пленных из РФ
Сільвіо Берлусконі
Автор Татьяна Яворськая
12 июня, 2023 понедельник
Скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Как это скажется на Украине и России
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.79
    Покупка 36.79
    Продажа 37.33
  • EUR
    Покупка 39.77
    Продажа 40.52
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
13 июня
14:01
Зеленский перенес день празднования в Украине медицинского работника
14:01
OPINION
Она утонула! Почему о Каховке молчат российские "оппозиционеры"?
13:47
Разрушение Каховской ГЭС: в Greenpeace сказали, при каких условиях возможен судебный процесс в Гааге
13:34
Обновлено
Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 6. В Харькове повреждена инфраструктура
13:29
Россияне завели ракетоносители в Черном море в пункты базирования
13:12
Определился новый чемпион Национальной баскетбольной ассоциации
13:10
Дуда призвал принять Украину в НАТО, Шольц и Макрон пока выступают за гарантии безопасности
13:05
Лукашенко назвал условие применения тактического ядерного оружия с территории Беларуси
12:58
В Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки, - Госэкоинспекция о последствиях подрыва Каховской ГЭС
12:57
В Черниговской области планируют восстановить село Ягодное, где оккупанты месяц держали в подвале 370 гражданских
12:33
Экс-нардепа Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак
12:33
Укрзализныця обнаружила группу, которая украла более 10 тонн дизтоплива почти на полмиллиона грн
12:31
В Херсонской области ввели запрет на въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления
12:12
Связанные дети, антисанитария и тараканы: Офис омбудсмена обнаружил грубые нарушения в интернате на Днепропетровщине
12:07
Эксклюзив
Главное успеть до паводка: после деоккупации Херсонщины Украина через 2-3 месяца построит перемычку на Каховской ГЭС, - гендиректор Укргидроэнерго
12:07
ВСУ продвигаются на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях, - Минобороны
12:05
OPINION
О неадекватности заключения Венецианской комиссии
12:00
В ООН спрогнозировали рост цен на продовольствие в результате подрыва Каховской ГЭС
11:57
Заменят поврежденные БМП новыми: США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на $325 млн, - СМИ
11:52
"Освободительная армия идет на Крым": в День России хакеры сломали сайты радиостанций в РФ
11:35
Британская разведка выяснила, как РФ удалось увеличить поставки иранских дронов
11:32
Обзор
НАТО посылает России предупреждение масштабными военными учениями, ВСУ освобождают новые населенные пункты. Акценты мировых СМИ 13 июня
11:31
Обновлено
Повреждено здание Криворожской ТЭЦ и обесточены три шахты: последствия вражеских обстрелов 13 июня
11:30
В Эквадоре женщина проснулась в гробу на собственных похоронах: медики проводят расследование
11:19
В Укрзализныце разоблачили новый случай масштабной коррупции на закупках газа более чем на 200 млн грн
11:08
Ребров оценил дебют в должности главного тренера сборной Украины в матче с Германией
11:05
Новейший кинофестиваль в Саскатуне PUFF покажет украинское кино в галерее Remai Modern
10:58
Невозможно назвать точные даты вступления Украины в НАТО, пока идет война, – Столтенберг
10:52
SpaceX в двухсотых приземлила ракету и запустила 72 небольших спутника
10:43
В Лимане задержали руководителя филиала "Донбассгаз "ДНР", обогревавшего казармы окупантов
10:23
В Херсонской области уровень воды за ночь упал на 27 см, подтопленными остаются 3600 домов. В акватории Николаева – уменьшился на 3 см
10:08
OPINION
Если власти интересен результат, а не эпичная картинка...
10:04
Эксклюзив
Противник не в состоянии определить главное направление удара ВСУ, - Згурец
09:57
Чилдрен Кинофест объявил финалистов конкурса и представил фильм "Джура-королевич" фильмом-открытием
09:48
Молдова
Россия стремится возобновить влияние в Молдове, чтобы использовать ее в войне против Украины, - глава МВД Ревенко
09:47
За сутки враг обстрелял 10 областей Украины: ранены, 9 человек погибли. Ситуация в регионах
09:34
Обновлено
Силы ПВО ночью уничтожили 10 российских крылатых ракет и "шахед" над Украиной, утром – одну
09:18
Германия не в состоянии заменить каждый потерянный в Украине танк, но мы продолжим поставлять больше отремонтированных Leopard, - министр Писториус
09:16
"Мы в наступлении, они - в обороне, понесут потери в разы больше нас": главный мастер-сержант "Магуры" Маркус назвал недавние потери россиян на Запорожском направлении
09:11
Эксклюзив
На Купянском и Сватовском направлениях ВСУ удалось закрепиться на высотах, - командир роты ВСУ Федоренко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV