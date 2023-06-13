В результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины затоплено 107 гидротехнических сооружений Госрыбагентства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, в поселке Старая Збурьевка Скадовского района затоплено 460,9 га выросных, зимовальных и нагульных прудов. Это 16 объектов общей стоимостью 3,4 млн. грн.

В городе Олешки затопило 253,5 га выросных и зимовальных прудов. Это 75 объектов общей стоимостью 109 млн. грн.

Также в поселке Солонцы Херсонского района под водой оказались 330,1 га выросных, зимовальных и нагульных прудов. Это 16 объектов, чья общая стоимость составляет 15,2 млн. грн.

По предварительным оценкам, часть из затопленных и разрушенных гидросооружений не подлежит восстановлению. Ориентировочный общий объем ущерба, причиненного вследствие разрушения этих 107 гидротехнических сооружений, составляет 127,6 млн грн. Окончательные выводы можно будет сделать после того, как на левобережье Херсона стабилизируется уровень воды.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.

По состоянию на 11 июня уровень воды в Херсонской области снизился на 26 сантиметров и составил 4 метра 19 сантиметров, а в Николаеве – 69 см.

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, уровень воды в Херсонской области снизился на 64 см, в Николаеве – на 6 см.

В результате подтопления в Херсонской области погибли по меньшей мере 10 человек. К вечеру 12 июня 41 человек считается пропавшим без вести. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что возвращаться в подтопленные районы Херсонщины можно только после проверки спасателями.