Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Марьянском Зеленодольском обществе произошел массовый мор рыбы. Все из-за стремительного обмеления водохранилища, вызванного россиянами, взорвав Каховскую ГЭС. Погибло более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб, нанесенный рашистами рыбному хозяйству области, - более чем 700 тысяч" – написал он.

По данным чиновника, береговую линию от рыбы уже очистили. Теперь ее утилизируют.