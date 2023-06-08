В результате подрыва Каховской ГЭС и обмеления водохранилища на Днепропетровщине погибло 850 кг рыбы
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В Марьянском Зеленодольском обществе произошел массовый мор рыбы. Все из-за стремительного обмеления водохранилища, вызванного россиянами, взорвав Каховскую ГЭС. Погибло более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб, нанесенный рашистами рыбному хозяйству области, - более чем 700 тысяч" – написал он.
По данным чиновника, береговую линию от рыбы уже очистили. Теперь ее утилизируют.
- 7 июня о массовом море рыбы на Днепропетровщине сообщил Минздрав и призывал людей не собирать и не есть мертвую рыбу, а также не покупать ее на стихийных рынках.
- Также известно, что в результате подрыва Каховской ГЭС был затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод , что может привести к исчезновению этого вида рыб в водоемах страны.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное