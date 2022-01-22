В результате победы Зеленского Коломойский смог покупать у ОРДЛО уголь для государственного "Центрэнерго" - расследование Татьяны Черновол

Об этом говорится в расследовании Татьяны Черновол специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

Большой резонанс вызвало дело против Петра Порошенко о том, что в 2014 году государственное "Центрэнерго" работало на углях с оккупированной территории. Но сначала стоит выяснить, а при ЗЕ-власти "Центрэнерго" не работало на углях с ОРДЛО?

Перед поиском угля из ДНР и ЛНР на Центрэнерго стоит заметить, что искать следы угля из ОРДЛО на теплостанциях в Украине времен Зеленского, на самом деле, нет большого смысла. Поскольку уголь из ОРДЛО – это антрацит, а Зеленский унаследовал от предыдущей власти такое “Центрэнерго”, где антрацит уже был не нужен. А все потому, что предыдущая власть переоборудовала все необходимые для энергобаланса страны мощности "Центрэнерго" под украинский уголь, газовую группу. И это был самый настоящий подарок "зеленой" власти от "майдановской".

В начале 2019 года 5 крупных энергоблоков Центрэнерго (все необходимые для энергобаланса) были перестроены под украинский уголь газовой группы. Добыча была налажена, обогатительные фабрики работали. Ни один антрацит, ни российский, ни сепарский, ни африканский не был уже нужен для государственной кампании.

Если исследовать данные таможенной базы об импорте угля в Украину в 2019–2021 годах, в которых вообще не должно быть антрацитного угля, его и нет в первой половине 2019-го, когда президентом был Петр Порошенко. Но осенью того же года в таможенной базе сотни вагонов с российским антрацитным углем для "Центрэнерго", станциями прибытия которого были станции Триполье-Днепровское и Лиман, которые находятся возле Трипольской и Змиевской ТЭС.

Это значит, что в первую же осень Зеленского, на "Центрэнерго" включили замороженные "антрацитовые" энергоблоки. Таким образом, "новая власть" установила новую государственную политику - покупать у Путина "кровавый уголь".

Больше всего здесь возмущает, что для того, чтобы импортировать "вражеский" уголь, новые власти перечеркнули достижения предшественников. Крупнейшим преступлением является то, что в государственном "Центрэнерго" запустили старые "антрацитовые" энергоблоки и отказались от угля украинской добычи. Так "зеленая" власть заглотила крючок энергозависимости от России.

В информации об импорте "российского" угля для государственной компании фигурируют 2 фирмы "Нефть Форс" и "Синтез оил", принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому. Российский уголь или уголь из ОРДЛО очень редко в 2019-2020 годах покупался "Центрэнерго" напрямую. В основном он попадал на ТЭС через посредство этих двух фирм. На эти факты давно обращали внимание украинские журналисты расследователи и даже пытались сосчитать прибыль в кармане Коломойского.

“Сколько оседало в карманах фирм перекупщиков из пула коломойского. Эти фирмы знают только организаторы поставок. Проиллюстрируем так 7 декабря 2019 года. В этот день на таможне проводится закупка угля марки "Т" у "Сибэнергоугля" покупают две фирмы "Центрэнерго" напрямую и "Синтез оил" и по одинаковой цене вот только "Синтез оил" перепродает "Центрэнерго" дороже. С наценкой 200 грн на тонне. На тех объемах такая наценка превращается в сотни миллионов грн”, – говорится в расследовании Бигус.инфо.

Расследование это давнее, поэтому президент Зеленский давно знает, какие схемы с углем крутились на государственной Центрэнерго во времена не Порошенко, а его моновласти.

В расследовании Бигуса фигурирует кузбасская фирма "Сибэнергоуголь". Согласно таможенным документам эта фирма в течение 2020 г. активно поставляла уголь в Украину. В российских СМИ также есть новости, которые в 2020 году эта фирма обанкротилась, остановила добычу угля. Откуда же тогда уголь для Украины? И не какой-нибудь, а антрацит. Согласитесь здесь нет другого ответа, кроме как из ДНР и ЛНР. Следовательно следов угля из ОРДЛО в "Центрэнерго" множество.

Когда новоназначенный менеджмент от Коломойского осенью 2019 г. выключил на "Центрэнерго" блоки на украинском угле и включил антрацитовые, и начал возить уголь из ОРДЛО – вот это стало реальным государственным предательством. И не олигарха Коломойского, а того, кто отдал ему контроль над "Центрэнерго". И ни для кого не секрет, что это стало после победы нового президента – Владимира Зеленского.

С другой стороны нельзя умалять и роль Коломойского в этой измене. Она определяющая, ведь это украинский олигарх организовывал эту схему много лет, ведь это он помогал Путину национализировать шахты на оккупированной территории в 2017 году.

России тогда было важно не получить новый букет санкций со стороны Запада за ту "национализацию", и нужно было все это представить таким образом, что Украина сама отказалась от предприятий. Накрутить украинских патриотов тогда было не сложно. Стоит хотя бы вспомнить, как искренне тогда вышли блокировать идущие из ОРДЛО поезда с углем, бойцы добробатов Айдара и Донбасса. А вот телеканал Коломойского "1+1" оказывал им информационную поддержку по меркантильному расчету.

Также далек от искренности был и главарь блокадников Семен Семенченко, который говорил: "Каждый остановленный поезд - это спасение жизней, ведь на эти деньги финансировались убийства солдат".

Тогда это звучало как правильно и честно, но оказалось обманом. Ведь, как только Коломойский после победы Зеленского получил контроль над "Центрэнерго", туда потянулись эшелоны с углем из ОРДЛО. И главарь блокадников Семенченко уже встал на защиту этих схем.

Из отрывка фильма " Солдаты миллиардера " от Следствие.Инфо, который демонстрирует, как частная военная компания Семенченко в разгар поставок на "Центрэнерго" антрацита из России и ОРДЛО физически, с автоматами оберегала схемы ввоза "кровавого угля".

Все это свидетельствует, что блокада на крови была шоу Коломойского с целью приблизить свое звездное время – привести к рулю в Украине власть, которая бы отдала ему Центрэнерго на разграбление.

Однако не одним олигархом Коломойским крутились схемы с "кровавым углем" на "Центрэнерго" в стране Зеленского. Главным поставщиком в 2019-20 гг. российского угля в Украине вообще и на "Центрэнерго" в частности была фирма "Синтез оил", которую давно все знали, как фирму Коломойского. А расследование Схем нашло там интересы и Виктора Медведчука. Причастность Медведчука к Синтез оил стала известна, когда журналисты анализировали его декларацию.

Вот так интересно получается: в 2020 г. в стране Зеленского Коломойский вместе с Медведчуком остановили украинскую добычу угля и круглогодично возили его из ОРДЛО на государственное "Центрэнерго". И логично возникает вопрос: так почему тогда угольное уголовное дело возбуждено против 5-го президента Петра Порошенко?

Следует также обратить внимание на довольно давнее расследование "Схем". Во время предвыборной кампании Зеленского журналист заскочил его под офисом, чтобы задать вопрос, а тогда кандидат в президенты ответил журналистам, что он никому ничего не виноват. А потом прыгнул в авто, зарегистрированное на компанию "Синтез Оил".

То есть выходит, когда после победы Зеленского "Синтез оил" стала в стране моновласти главным импортером посредником для российского угля и антрацита из ОРДЛО это была расплата за совместную работу во время предвыборной кампании?

Сложно не согласиться, что после такой информации обстоятельства угольного дела Порошенко уже не кажутся актуальными. Актуальна личная ответственность Владимира Зеленского за угольные схемы Коломойского-Медведчука на государственном "Центрэнерго".

И это огромная ответственность. Ведь хотя схема Синтез оил на Центрэнерго проработала год, только год – она успела развалить энергобаланс. Это был самый настоящий эффект домино и нынешний энергокризис – следствие той безответственности власти – отдать "Центрэнерго" на разграбление Коломойскому.

Доминошки падали в таком порядке. Сначала, чтобы курить орловский антрацит, "Центрэнерго" отказалось от украинского угля. Упал "Центрэнерго" - украинские шахтеры потеряли крупнейшего потребителя угля. Затем "зеленая власть" дала добро на тотальный импорт в Украину газового угля. Того, которое добывается в Украине, потому что российское оказалось дешевле – украинская добыча упала окончательно.