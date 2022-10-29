В результате паводков на Филиппинах погибли по меньшей мере 72 человека

Об этом информирует Синьхуа .

Отмечают, что больше всего смертельных случаев приходится на провинцию Магинданао: там погибли 67 человек. В частности, в поселке Дату-Один-Синсуат паводок унес жизни 50 человек.

Циклон Налгае был 6-м на Филиппинах за этот год. Отмечают, что максимальная его скорость в эту субботу достигала 95 км/ч с порывами 160 км/ч. Сейчас он двигается на северо-запад со скоростью 30 км/ч. Ожидается, что он будет усиливаться.

26 октября на Филиппинах произошло сильное землетрясение, унесшее жизни по меньшей мере 36 человек.

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