В результате паводков на Филиппинах погибли по меньшей мере 72 человека
В субботу, 29 октября, на Филиппины обрушился шторм Налгае, унесший жизни по меньшей мере 72 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести
Об этом информирует Синьхуа .
Отмечают, что больше всего смертельных случаев приходится на провинцию Магинданао: там погибли 67 человек. В частности, в поселке Дату-Один-Синсуат паводок унес жизни 50 человек.
Циклон Налгае был 6-м на Филиппинах за этот год. Отмечают, что максимальная его скорость в эту субботу достигала 95 км/ч с порывами 160 км/ч. Сейчас он двигается на северо-запад со скоростью 30 км/ч. Ожидается, что он будет усиливаться.
- 26 октября на Филиппинах произошло сильное землетрясение, унесшее жизни по меньшей мере 36 человек.
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