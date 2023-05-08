В результате опрокидывания туристической лодки в Индии погиб по меньшей мере 21 человек
По меньшей мере 21 человек утонул после того, как двухпалубная туристическая лодка перевернулась в штате Керала на юге Индии, сообщают местные власти.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти и полицию.
Предварительно, лодка, которая перевозила около 40 пассажиров, перевернулась у прибрежного города Танур, поскольку она была переполнена. Об этом сообщил Абдул Назар, младший суперинтендант полиции района Малаппурам. По его словам, около 10 пассажиров находятся на лечении в разных больницах.
Министр рыболовства и развития гавани штата Керала В. Абдурахиман рассказал, что количество погибших, вероятно, возрастет, поскольку лодка застряла в мутной воде и ее вытащили, чтобы спасти оказавшихся внутри. По его словам, большинство жертв были детьми во время школьных каникул. Четверо человек были доставлены в больницу в критическом состоянии, цитирует его информационное агентство PTI. Выжившие сообщили местным СМИ, что на многих пассажирах не было спасательных жилетов
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