Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация в Луганской области стабильно напряжена. Враг просто бешеный и обстреливает наши территории из всего, что только можно. Очевидным для меня стало то, что после операции ВСУ в Северодонецке враг потерял любой живой наступательный потенциал. Они используют свою пехоту, как одноразовую. Мы заметили это в последние дни обороны Северодонецка, когда у них была очень большая нехватка пехоты. Они компенсируют это тем, что обстреливают наши позиции и гражданские города по авиации", - рассказал Назаренко.

Назаренко добавил, что свои неудачи враг пытается компенсировать обстрелами украинских городов.

"Об обстрелах Киева и других городов Украины очень возмущает наших бойцов и мы еще больше хотим убивать этих орков. Мы хотим отомстить им за каждую слезу и каждую жизнь. Мы прекрасно понимаем, что орки - не воины. Они даже не вступают в прямой бой с нашими бойцами. Потому и используют тактику выжженной земли", - добавил Назаренко.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .

24 июня руководитель военной администрации Горной общины Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон : одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть по направлению Горного и Золотого.

На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские кафиры увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка , ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.

24 июня военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал , что Вооруженные силы Украины сковали близ Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине. В тот же день эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил , что уже по меньшей мере 25%, а то и более 30% боеспособных частей российской армии уничтожены, враг теряет живую силу, и это означает, что украинская армия задача на плацдарме в Северодонецке относительно уничтожения личного состава противника , вполне эффективно выполнила.

24 июня по сообщению Генштаба ВСУ: Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются.

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