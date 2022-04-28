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Главная война с Россией В результате оккупационных обстрелов на Харьковщине за 27 апреля погибли 3 человека, еще 15 ранены, - депутат облсовета
Эксклюзив

В результате оккупационных обстрелов на Харьковщине за 27 апреля погибли 3 человека, еще 15 ранены, - депутат облсовета

28 апреля, 2022 четверг
09:28
война с Россией

Александр Скорик, депутат Харьковского облсовета, рассказал, что Харьковщина 27 апреля продолжала подвергаться обстрелам, в результате которых количество погибших и раненых возросло

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Депутат облсовета сообщил об обстрелах по территориальным громадам Харьковщины и городу Харькову за минувшие сутки, 27 апреля.

"Всю ночь были воздушные тревоги, слышали как наша артиллерия работала по вражеским позициям. Были прилеты вчера (27 апреля, - ред.) поздно вечером по Киевскому району, по Салтовке и по Алексеевке. В течение дня были постоянные бомбардировки и Золочевской территориальной громады, и Чугуевской, и в Малиновку залетала авиация, по словам очевидцев", - сказал Скорик.

По его словам, очень сложная ситуация в Изюмско-Барвенковском регионе, ведутся сильные боевые действия.

"К сожалению, по области за вчерашний день (27 апреля, - ред.) трое погибших, 15 пострадавших и раненых. В Харькове на Салтовке есть один погибший и трое раненых. Статистика каждый день неутешительная", – рассказал Скорик.

  • 27 апреля сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек.

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