В результате оккупационных обстрелов на Харьковщине за 27 апреля погибли 3 человека, еще 15 ранены, - депутат облсовета

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Депутат облсовета сообщил об обстрелах по территориальным громадам Харьковщины и городу Харькову за минувшие сутки, 27 апреля.



"Всю ночь были воздушные тревоги, слышали как наша артиллерия работала по вражеским позициям. Были прилеты вчера (27 апреля, - ред.) поздно вечером по Киевскому району, по Салтовке и по Алексеевке. В течение дня были постоянные бомбардировки и Золочевской территориальной громады, и Чугуевской, и в Малиновку залетала авиация, по словам очевидцев", - сказал Скорик.



По его словам, очень сложная ситуация в Изюмско-Барвенковском регионе, ведутся сильные боевые действия.



"К сожалению, по области за вчерашний день (27 апреля, - ред.) трое погибших, 15 пострадавших и раненых. В Харькове на Салтовке есть один погибший и трое раненых. Статистика каждый день неутешительная", – рассказал Скорик.

27 апреля сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек.