В результате оккупационного ракетного удара в Василькове и Белой Церкви разрушены общежития
Российские войска нанесли ракетные удары по Белой Церкви и Василькову. Разрушены два общежития
Об этом передает ГСЧС.
По состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения.
Подразделением ГСЧС (2 ед. техники) деблокированы 2 человека, предварительно под завалами находится еще 1 человек. Работы продолжаются.
В г. Васильков было разрушено 5 этажное общежитие с последующим горением на площади 15 м кв.
По состоянию на 21:00 спасательные работы в г. Белая Церковь в разрушенном общежитии завершены. Спасены 2 человека.
В г. Васильков пожар в общежитии ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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