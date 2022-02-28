В результате оккупационного ракетного удара в Василькове и Белой Церкви разрушены общежития

Об этом передает ГСЧС.

По состоянию на 20:30 в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено 3-этажное общежитие без дальнейшего горения.

Подразделением ГСЧС (2 ед. техники) деблокированы 2 человека, предварительно под завалами находится еще 1 человек. Работы продолжаются.



В г. Васильков было разрушено 5 этажное общежитие с последующим горением на площади 15 м кв.



По состоянию на 21:00 спасательные работы в г. Белая Церковь в разрушенном общежитии завершены. Спасены 2 человека.

В г. Васильков пожар в общежитии ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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