Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области", - пишет Синегубов.

В течение 5 января под огнем вражеской артиллерии и минометов были населены пункты Купянск, Волчанск, Двуречное, Огурцово, Кисловка и другие.

В городе Купянск повреждено здание гражданской промышленности. А в поселке Двуречное Купянского района в результате обстрелов рашистов частично разрушен лицей. Произошел масштабный пожар, который спасатели тушили в течение трех часов.

Сообщается, что в Двухлетнем ранении получил 75-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.

30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате два мирных жителя погибли, еще столько же - ранены.

4 января во время разминирования деоккупированного от рашистов Изюмского района Харьковщины в результате детонации боеприпаса пострадал старший сапер. Также погиб начальник той же группы подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк . А в Балаклее взорвался 22-летний мужчина.

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