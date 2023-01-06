В результате обстрелов захватчиков в Харьковской области частично разрушен лицей, который пожарные тушили три часа
В Харьковской области рашисты не прекращают обстрелов. В поселке Двуречное частично разрушен лицей, который пожарные тушили три часа. Также в Купянске повреждено здание гражданской промышленности
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области", - пишет Синегубов.
В течение 5 января под огнем вражеской артиллерии и минометов были населены пункты Купянск, Волчанск, Двуречное, Огурцово, Кисловка и другие.
В городе Купянск повреждено здание гражданской промышленности. А в поселке Двуречное Купянского района в результате обстрелов рашистов частично разрушен лицей. Произошел масштабный пожар, который спасатели тушили в течение трех часов.
Сообщается, что в Двухлетнем ранении получил 75-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.
- 30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате два мирных жителя погибли, еще столько же - ранены.
- 4 января во время разминирования деоккупированного от рашистов Изюмского района Харьковщины в результате детонации боеприпаса пострадал старший сапер. Также погиб начальник той же группы подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк . А в Балаклее взорвался 22-летний мужчина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.43Продажа 42.55
- Актуальное
- Важное