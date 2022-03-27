В результате обстрелов в Станиславе, Херсонской области, много раненых людей и поврежденных домов, - глава громады

Об этом сообщил глава громады Иван Самойленко.



"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь прошла очень тревожной, которые принесли много ранений людям, поврежденные дома, поврежденные системы энергетики и газоснабжения", - сказал Самойленко.



Также глава громады призвал людей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, 26 марта оккупанты развернули почти все подразделения Росгвардии, дислоцировавшиеся в Крыму, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, для подавления сопротивления жителей и пытаются активизировать диверсии в Киеве.