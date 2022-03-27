В результате обстрелов в Луганской области под завалами находятся люди, - Нацполиция
За прошедшие сутки оккупационные войска совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Еспресо. TV.
Отмечается, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Также в результате разрушения одного из домов в Рубежном под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.
Обстрелами повреждены объекты инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрела начались пожары.
"В г. Лисичанске оперативниками задержан мужчина, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы", - пишут полицейские, которые продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений, осуществляют патрулирование и обнаружение мародеров .
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