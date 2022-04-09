В результате обстрелов в Луганской области один человек погиб, четверо - ранены
В результате российских обстрелов в Северодонецке погиб один человек, в Рубежном - четверо раненых
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
"Утром орки взялись за свое любимое дело - расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов. В Северодонецке в старом районе города обнаружен загиб, – написал Гайдай.
Он призвал жителей Луганской области не публиковать после обстрелов никаких фото или видео, адреса, которые могут раскрыть расположение попавших под обстрел объектов.
- В четверг, 7 апреля, кафиры нанесли очередные удары артиллерией по жилым домам в Луганской области.
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