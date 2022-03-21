В результате обстрелов в Киве – четверо погибших, спасатели продолжают тушить пожары (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киеве.

"Загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2:18 пожар локализован на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация продолжается.

Сообщение о пожаре поступило в 22:48.



На месте задействовано 11 ед. пожарной техники и 63 чел. личного состава.









Напомним, поздно вечером вчера, 20 марта, в Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов .

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