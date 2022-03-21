В результате обстрелов в Киве – четверо погибших, спасатели продолжают тушить пожары (ФОТО, ВИДЕО)
В результате вражеского обстрела столицы 20 марта произошло возгорание на парковке и в торговом центре, на месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киеве.
"Загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра", - говорится в сообщении.
По состоянию на 2:18 пожар локализован на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация продолжается.
Сообщение о пожаре поступило в 22:48.
На месте задействовано 11 ед. пожарной техники и 63 чел. личного состава.
- Напомним, поздно вечером вчера, 20 марта, в Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов .
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