В результате обстрелов в Харькове погиб 5-месячный младенец

Об этом в соцсети сообщил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

"Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыш из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – говорится в сообщении.

Всего в результате сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.

Напомним, 26 мая Харьков был обстрелян российскими захватчиками.

В результате российского обстрела Балаклеи погибли два человека, среди раненых - ребенок

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb