В результате обстрелов в Харькове погиб 5-месячный младенец
Из-за обстрелов рашистов в Харькове погиб 5-месячный младенец и его отец. Число жертв возросло до 8-ми
Об этом в соцсети сообщил руководитель Нацполиции Игорь Клименко.
"Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыш из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – говорится в сообщении.
Всего в результате сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения.
Напомним, 26 мая Харьков был обстрелян российскими захватчиками.
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