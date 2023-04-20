Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", - пишет глава области.

Сообщается, что только в Херсоне зафиксировано пять обстрелов российской армии.

Рашисты попали в жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.

В результате обстрелов 6 мирных жителей получили ранения.

Повреждены здания предприятия критической инфраструктуры и территория автопредприятия в Херсоне. Также попадание в амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине.

С деоккупированной территории Херсонщины эвакуировано 87 человек.