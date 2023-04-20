В результате обстрелов РФ в Херсонской области ранены шесть человек, повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки, 19 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область 60 раз. В результате ранены шесть мирных жителей, есть повреждения
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", - пишет глава области.
Сообщается, что только в Херсоне зафиксировано пять обстрелов российской армии.
Рашисты попали в жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.
В результате обстрелов 6 мирных жителей получили ранения.
Повреждены здания предприятия критической инфраструктуры и территория автопредприятия в Херсоне. Также попадание в амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине.
С деоккупированной территории Херсонщины эвакуировано 87 человек.
- 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр трижды.
- В течение суток, 17 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область 57 раз, в результате чего один человек получил ранения.
- 18 апреля россияне привлекли дроны и выпустили 350 снарядов из тяжелой артиллерии по территории Херсонщины, один человек погиб, 10 ранены.
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