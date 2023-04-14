В результате обстрелов РФ в Харьковской области 13 апреля ранения получили трое гражданских и волонтер
За сутки 13 апреля в результате обстрелов российского войска Харьковской области пострадали трое мирных жителей и волонтер во время эвакуации
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Минувшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - пишет глава области.
Рашисты били по населенным пунктам Уды, Казачья Лопань, Старица, Двуречная, Табаевка и другие.
Из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли село Кучеривка Купянского района. Под огнем неприятеля было гражданское предприятие, произошел пожар. Поражения получили 3 мужчины – 50, 51 и 23 лет. Местных жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в результате обстрела поселка Двухлетняя во время эвакуации населения ранен 47-летний волонтер. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.
В четверг возле села Лукьянцы Харьковского района на взрывчатке взорвался 28-летний тракторист. Муж получил ранения и был госпитализирован.
13 апреля пиротехническими обезврежены 132 взрывоопасных предмета.
- В воскресенье, 9 апреля, в Изюмском районе Харьковщины местный житель взорвался на мини "лепестке" на собственном огороде.
- В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар.
- В результате вражеских ударов по Харьковской области 12 апреля погибли двое мужчин, женщина получила травмы. Повреждены учебные заведения, дома, частное домовладение и трактор.
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