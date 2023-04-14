Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - пишет глава области.

Рашисты били по населенным пунктам Уды, Казачья Лопань, Старица, Двуречная, Табаевка и другие.

Из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли село Кучеривка Купянского района. Под огнем неприятеля было гражданское предприятие, произошел пожар. Поражения получили 3 мужчины – 50, 51 и 23 лет. Местных жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате обстрела поселка Двухлетняя во время эвакуации населения ранен 47-летний волонтер. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

В четверг возле села Лукьянцы Харьковского района на взрывчатке взорвался 28-летний тракторист. Муж получил ранения и был госпитализирован.

13 апреля пиротехническими обезврежены 132 взрывоопасных предмета.