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Главная война с Россией В результате обстрелов РФ в Харьковской области 13 апреля ранения получили трое гражданских и волонтер

В результате обстрелов РФ в Харьковской области 13 апреля ранения получили трое гражданских и волонтер

14 апреля, 2023 пятница
09:29
война с Россией

За сутки 13 апреля в результате обстрелов российского войска Харьковской области пострадали трое мирных жителей и волонтер во время эвакуации

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - пишет глава области.

Рашисты били по населенным пунктам Уды, Казачья Лопань, Старица, Двуречная, Табаевка и другие.

Из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли село Кучеривка Купянского района. Под огнем неприятеля было гражданское предприятие, произошел пожар. Поражения получили 3 мужчины – 50, 51 и 23 лет. Местных жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате обстрела поселка Двухлетняя во время эвакуации населения ранен 47-летний волонтер. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

В четверг возле села Лукьянцы Харьковского района на взрывчатке взорвался 28-летний тракторист. Муж получил ранения и был госпитализирован.

13 апреля пиротехническими обезврежены 132 взрывоопасных предмета.

  • В воскресенье, 9 апреля, в Изюмском районе Харьковщины местный житель взорвался на мини "лепестке" на собственном огороде.
  • В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар.
  • В результате вражеских ударов по Харьковской области 12 апреля погибли двое мужчин, женщина получила травмы. Повреждены учебные заведения, дома, частное домовладение и трактор.
Харковщина
воєнні злочини Росії
Олег Синегубов
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