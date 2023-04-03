В результате обстрелов РФ на Харьковщине ранена женщина, повреждены объекты промышленности
За прошедшие сутки, 2 апреля, под обстрелами России находились населенные пункты Харьковской области. В результате попадания вражеских снарядов ранена женщина, повреждены объекты промышленности
Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов области", - пишет глава региона.
2 апреля рашисты били по населенным пунктам Купянск, Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук, Двуречная, Крахмальное и другие.
В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района российские снаряды повредили здание магазина.
Из реактивной системы залпового огня рашисты били по селу Богуславка Изюмского района, там поврежден дом.
Вчера пиротехники обследовали почти 2 га территории Харьковщины и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.
- 29 марта в Изюмском районе Харьковской области легковой автомобиль на полевой дороге наехал на российскую мину. В результате взрыва два человека погибли, еще двое ранены.
- Вечером 30 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома, ранены 3 человека.
- За сутки, 31 марта, под российским огнем находились приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
- Утром 1 апреля российские военные ударили по поселку городского типа Двуречная на Харьковщине, в результате погиб мужчина. Всего за сутки 1 апреля Россия атаковала по меньшей мере 14 городов и сел Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. Есть погибший и раненый, поврежден дом.
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