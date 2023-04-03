Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов области", - пишет глава региона.

2 апреля рашисты били по населенным пунктам Купянск, Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук, Двуречная, Крахмальное и другие.

В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранена 65-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района российские снаряды повредили здание магазина.

Из реактивной системы залпового огня рашисты били по селу Богуславка Изюмского района, там поврежден дом.

Вчера пиротехники обследовали почти 2 га территории Харьковщины и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.