В результате обстрелов рашистов в Украине погибли 9 400 граждан, в том числе 461 ребенок
Из-за террористических атак среди гражданского населения ежедневно растет число погибших. По данным Национальной полиции, погибли более 9 400 мирных жителей и еще около 6 800 травмированы
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Среди них есть и дети: с начала вторжения РФ в Украину погиб 461 ребенок", – сказал Енин.
По его словам, полицейские постоянно фиксируют новые преступления врага на освобожденных украинскими войсками территориях. Он добавил, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Отсутствует энергоснабжение в 507 населенных пунктах в восьми регионах нашего государства. Больше всего страдают Харьковщина, где обесточены 112 населенных пунктов, Донетчина и Херсонщина – более 90.
"Как только россияне сбежали из Херсона, они начали ежедневно обстреливать мирных людей. Следственными подразделениями Национальной полиции на деоккупированной территории Херсонщины задокументировано уже около 600 военных преступлений. В Харьковской области, которую обстреливают больше всего, следователями задокументировано 3 400 военных преступлений. Только за последние сутки прибавился 41 факт. На деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружено около 900 тел, из них 700 – гражданские, более 80 – военнослужащие, более 100 – военнослужащие РФ. заместитель главы МВД.
- Напомним, в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.
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