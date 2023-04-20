Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Юрий Малашко.



Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном подворье.



Также во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей.

"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь", - отметил Малашко.