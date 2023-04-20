В результате обстрелов противником Малой Токмачки на Запорожье погибла семья
Россияне обстреляли в Запорожской области села Каменское и Малая Токмачка: погибли женщина и мужчина, еще один человек ранен
Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Юрий Малашко.
Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на собственном подворье.
Также во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей.
"Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь", - отметил Малашко.
- За сутки 19 марта российская армия била по Запорожской области не менее 86 раз. В результате обстрелов в городе Гуляйполе полностью разрушен дом.
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