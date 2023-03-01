Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и не прогнозируется. Потребление на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве страны полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы", - говорится в сообщении.

По данным компании, сейчас работают все виды электростанций.

"Восстановлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии", - рассказали в Укрэнерго.

Облэнерго не получали на сегодняшний день лимитов потребления. В то же время в Одесской области энергетики проводят работы по повышению надежности питания Одессы и района.

"Сложная ситуация в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях Днепропетровской области, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях", - рассказали в Укрэнерго и отметили, что ремонтные работы проводятся при отсутствии опасности для самих энергетиков.