В результате обстрелов повреждены сети в трех областях, – Укрэнерго
Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 18 дней. Однако сложной остается ситуация в прифронтовых областях, где обстрелами повреждены сети
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .
"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и не прогнозируется. Потребление на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве страны полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы", - говорится в сообщении.
По данным компании, сейчас работают все виды электростанций.
"Восстановлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность в энергосистеме и соответственно ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии", - рассказали в Укрэнерго.
Облэнерго не получали на сегодняшний день лимитов потребления. В то же время в Одесской области энергетики проводят работы по повышению надежности питания Одессы и района.
"Сложная ситуация в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях Днепропетровской области, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях", - рассказали в Укрэнерго и отметили, что ремонтные работы проводятся при отсутствии опасности для самих энергетиков.
- По состоянию на 28 февраля сложной была энергетическая ситуация в Харьковской и Сумской областях, где обстрелы повредили сети.
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