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В результате обстрелов повреждены электростанции и подстанции, на восстановление нужно несколько дней, – Укрэнерго

6 декабря, 2022 вторник
00:16
война с Россией

На возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые Россия нанесла 5 декабря, понадобится несколько дней

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

После того, как 5 декабря было выпущено более 70 ракет и около 10 из них попали в цель, по словам Кудрицкого, были нанесены значительные повреждения как электростанциям, так и подстанциям "Укрэнерго" – но ситуация контролируемая.

"Есть определенные ограничения аварийные энергоснабжения… Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра (в понедельник-вторник – ред.), пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность. День-два нужно на возобновление производства электроэнергии в системе – после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется.

Это будет вся Украина (с аварийными отключениями – ред.). У нас есть регионы, которые пострадали больше других – в частности, Одесская область. Сейчас мы подаем напряжение туда по резервным схемам питания, чтобы заживить, прежде всего, критическую инфраструктуру города и, по крайней мере, частично подать электроэнергию гражданам. Думаю, что эту ситуацию мы также разрешим в ближайшие пару дней.

И по другим областям, где были аварийные отключения энергопотребителей, сейчас возобновляется энергоснабжение постепенно. Этот процесс будет длиться сегодняшний вечер и ночь. Параллельно наши ремонтники будут работать над восстановлением энергосистемы: подстанций и линий электропередач», – отметил глава Укрэнерго.

Аварийные отключения были применены по всей стране, чтобы не разбалансировать систему – сейчас их постепенно заменяют лимиты потребления для каждой области.

Во вторник 6 декабря эти лимиты будут подобны тем, что были 3-4 дня назад, сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" считает, что россияне намеренно выбрали для атаки время пиковых морозов, чтобы "отключить украинскую энергосистему" именно во время похолодания и нанести максимальные страдания украинцам.

"Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики", – сказал Кудрицкий.

  • Напомним, Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры.
  • В правительстве сообщили , что враждебные попадания подверглись энергообъектам в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
  • В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет: ПВО сбила более 60 из них.

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Экономика
Украина
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