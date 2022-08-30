Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский", – говорится в сообщении.

По Никопольскому району российская армия била из реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Другую чинят. На данный момент без света до 500 семей", - пишет Резниченко.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко добавляет, что в городе пострадала женщина.

"Травмирована жительница города, сейчас она находится в больнице", - написал Евтушенко.

Также в области в результате обстрелов рашистов в селе Каменское Красногригорьевской громады ранена 50-летняя женщина, один дом полностью уничтожен, еще до 10 - повреждены. Задеты электросети и газопровод.

Армия РФ запустила ракеты по Криворожскому и Днепровскому районам. В настоящее время подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Днепропетровской области 27 августа российский агрессор атаковал Никополь неуправляемыми ракетами.

28 августа Резниченко заявил, что рашисты всю ночь били по Днепропетровщине из "градов" и "ураганов". В частности, Никопольский район враг накрыл огнем из "градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Повредили несколько жилых домов и автомобилей. Без света остались более 1500 семей.

Вечером стало известно, что оккупанты снова обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины, погибла 67-летняя женщина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb