В результате обстрелов оккупантов в Никополе повреждены автовокзал, библиотека и линии электропередачи, в Каменском - ранена женщина
За сутки 29 августа рашисты обстреляли автовокзал, библиотеку и линии электропередачи в Никополе. В Каменском полностью уничтожено здание, еще около десяти повреждены, также пострадали электросети и газопровод
Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский", – говорится в сообщении.
По Никопольскому району российская армия била из реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
"В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одну электрики уже включили. Другую чинят. На данный момент без света до 500 семей", - пишет Резниченко.
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко добавляет, что в городе пострадала женщина.
"Травмирована жительница города, сейчас она находится в больнице", - написал Евтушенко.
Также в области в результате обстрелов рашистов в селе Каменское Красногригорьевской громады ранена 50-летняя женщина, один дом полностью уничтожен, еще до 10 - повреждены. Задеты электросети и газопровод.
Армия РФ запустила ракеты по Криворожскому и Днепровскому районам. В настоящее время подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
- В Днепропетровской области 27 августа российский агрессор атаковал Никополь неуправляемыми ракетами.
- 28 августа Резниченко заявил, что рашисты всю ночь били по Днепропетровщине из "градов" и "ураганов". В частности, Никопольский район враг накрыл огнем из "градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Повредили несколько жилых домов и автомобилей. Без света остались более 1500 семей.
- Вечером стало известно, что оккупанты снова обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровщины, погибла 67-летняя женщина.
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