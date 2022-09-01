В результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок, - Энергоатом
Российская армия обстреляла Запорожскую атомную электростанцию сегодня, 1 сентября. В результате обстрелов отключился пятый энергоблок, повреждена линия резервного питания станции
Об этом сообщает Энергоатом в телеграмме.
Как говорится в сообщении, накануне визита миссии МАГАТЭ оккупанты прибегли к новым провокациям на ЗАЭС.
"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 04:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных потребностей ЗАЭС-33 кВ. А переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов", - пишет Энергоатом.
Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.
Также сообщается, что 6-й энергоблок продолжает работать в энергосистеме Украины.
- Российские войска сегодня, 1 сентября, обстреливают из артиллерии путь , которым в Запорожскую АЭС должна была ехать миссия МАГАТЭ. Маршрут был заранее согласован.
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