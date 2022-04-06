В результате обстрелов оккупантами Рубежного пострадали пять человек, еще один погиб, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Луганщина под шквальным огнем орков: в Рубежном пятеро пострадавших и один погибший человек, в области разрушены еще 11 домов. Это последствия вчерашних обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки", - рассказал он.



Российские артобстрелы повредили две многоэтажки и девять частных домов. В старой части Северодонецка загорелись гаражи, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой предварительно без последствий. В доме в Попасной выгорело сразу три этажа.



"Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов", - добавил Сергей Гайдай.

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