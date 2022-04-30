В результате обстрелов Николаевщины 29 апреля ранения получили пять человек
В течение 29 апреля в Николаевской области пять человек получили ранения во время российских обстрелов. Всего в больницах области находятся 118 пострадавших в результате войны РФ против Украины
Об этом в телеграме написала глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.
"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - сообщила она.
По состоянию на утро 30 апреля в больницах Николаевской области находятся 118 пострадавших от российских атак.
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