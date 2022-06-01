В результате обстрелов на Харьковщине за прошлые сутки погибли 4 человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в фейсбуке.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет. Также массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области", - указал он.



Из-за этих обстрелов погибли четыре гражданских: в Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района - 12-летний мальчик, в селе Шестаково Чугуевского района - еще двое погибших.

Ранения получили в общей сложности 7 гражданских, отметил Синегубов.



"Враг сосредоточен на обороне и пытается удержать свои позиции", – пояснил



По данным ОВА, на Изюмском направлении российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым попыткам наступления.

"Наши защитники держат позиции и наносят врагу потери. В минувшие сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - написал Синегубов.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сносят обстрелянные ими же дома и выселяют людей.

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