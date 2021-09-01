В результате обстрелов на Донбассе украинский военный получил осколочное ранение

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Оперативно-тактическая группировка сообщила об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов.



В результате обстрелов один из военнослужащих получил осколочное ранение.

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.