В результате обстрелов на Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
Один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".
Оперативно-тактическая группировка сообщила об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны оккупантов.
В результате обстрелов один из военнослужащих получил осколочное ранение.
"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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