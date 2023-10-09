В результате обстрелов минувшей ночью в трех областях погибли двое мирных жителей, 6 пострадали
В ночь с 8 на 9 октября под вражеским огнем оказались три области Украины. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще 6 получили ранения, среди них один ребенок
Об этом сообщает Правительственный портал .
Минувшей ночью враг обстрелял Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Подразделениями ГСЧС в течение суток совершено 19 выездов на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 4 пожара и оказана психологическая помощь 61 человеку.
Всего с начала войны совершено 120 тыс. 445 выездов, ликвидировано 16 тыс. 850 пожаров, спасены 4 тыс. 348 человек, оказана психологическая помощь 227 тыс. 645 человек.
Херсонская область
В 08:00 по г. Берислав был совершен авиаудар (КАБ), пострадал 1 человек, частично разрушено складское здание, повреждено здание колледжа, 4 частных и многоквартирных дома, ликвидирован пожар частного гаража.
В 10:30 пгт Антоновка Херсонского района находилось под артобстрелом, пострадали 3 человека и поврежден легковой автомобиль.
В 15:45 пгт Антоновка Херсонского района подверглась обстрелу, пострадал 1 ребенок.
В 17:30 по пгт Антоновка Херсонского района произведен повторный обстрел, пострадал 1 человек.
В 18:05 пгт Антоновка Херсонского района находилось под артобстрелом, ликвидирован пожар частного дома на площади 150 кв.
В 19:40 по г. Херсон совершен обстрел, поврежден остекление квартиры и ликвидирован пожар частного дома на площади 90 м кв.
В 21:00 пгт Антоновка Херсонского района в который раз за сутки обстреляли, погиб 1 человек.
Запорожская область
В 08:00 пгт Степногорск Васильевского района подвергся артобстрелу (РСЗО), повреждена амбулатория и хозяйственное здание.
В 17:20 по г. Орехов совершен обстрел, повреждена недействующая АЗС. Ликвидирован пожар емкости на площади 30 кв.
Харьковская область
В 09:30 г. Волчанск подвергся обстрелу, повреждены 4 частных дома.
В 18:00 г. Волчанск повторно обстреляли, погиб 1 человек, повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.
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В воскресенье, 8 октября, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил, что российская террористическая армия обстреляла Антоновку Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб местный житель.
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