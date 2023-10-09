В результате обстрелов минувшей ночью в трех областях погибли двое мирных жителей, 6 пострадали

Об этом сообщает Правительственный портал .

Минувшей ночью враг обстрелял Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Подразделениями ГСЧС в течение суток совершено 19 выездов на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 4 пожара и оказана психологическая помощь 61 человеку.

Всего с начала войны совершено 120 тыс. 445 выездов, ликвидировано 16 тыс. 850 пожаров, спасены 4 тыс. 348 человек, оказана психологическая помощь 227 тыс. 645 человек.

Херсонская область

В 08:00 по г. Берислав был совершен авиаудар (КАБ), пострадал 1 человек, частично разрушено складское здание, повреждено здание колледжа, 4 частных и многоквартирных дома, ликвидирован пожар частного гаража.

В 10:30 пгт Антоновка Херсонского района находилось под артобстрелом, пострадали 3 человека и поврежден легковой автомобиль.

В 15:45 пгт Антоновка Херсонского района подверглась обстрелу, пострадал 1 ребенок.

В 17:30 по пгт Антоновка Херсонского района произведен повторный обстрел, пострадал 1 человек.

В 18:05 пгт Антоновка Херсонского района находилось под артобстрелом, ликвидирован пожар частного дома на площади 150 кв.

В 19:40 по г. Херсон совершен обстрел, поврежден остекление квартиры и ликвидирован пожар частного дома на площади 90 м кв.

В 21:00 пгт Антоновка Херсонского района в который раз за сутки обстреляли, погиб 1 человек.

Запорожская область

В 08:00 пгт Степногорск Васильевского района подвергся артобстрелу (РСЗО), повреждена амбулатория и хозяйственное здание.

В 17:20 по г. Орехов совершен обстрел, повреждена недействующая АЗС. Ликвидирован пожар емкости на площади 30 кв.

Харьковская область

В 09:30 г. Волчанск подвергся обстрелу, повреждены 4 частных дома.

В 18:00 г. Волчанск повторно обстреляли, погиб 1 человек, повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.