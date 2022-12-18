В результате обстрелов Харьковщины ранен мужчина, повреждена больница

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .

Отмечается, что мужчина получил осколочные ранения, медики оказали ему необходимую помощь. Также есть разрушение больницы, в помещении выбиты окна.

16 декабря оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами, 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО. Массированный вражеский удар по области начался в 7 утра, когда вражеская ракета С-300 попала в больницу в Купянске. В результате обстрела в больнице было частично разрушено и повреждено инфекционное отделение, а также аптечный пункт.

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