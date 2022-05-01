В результате обстрелов Харьковщины 1 мая погибли три человека, еще 8 получили ранения

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .



"Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения", - сообщил он.



Олег Синегубов подчеркнул, что на Харьковщине очень высока вероятность российских обстрелов, и попросил людей оставаться по возможности в укрытиях, не пренебрегать собственной безопасностью и не выходить на улицы без необходимости.



Как и раньше, жарче всего в Харьковской области - на Изюмском направлении. Там оккупанты продолжают попытки наступать, однако благодаря ВСУ не имеют успеха. Сегодня, 1 мая, россияне понесли большие потери в живой силе и технике.



Также захватчики обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Возле Старого Салтова россияне понесли большие потери.

1 мая россияне обстреляли из артиллерии Богодухов на Харьковщине, в результате чего одна женщина погибла, еще два человека получили ранения.

В Харькове не работают промышленные предприятия, рынки и сфера обслуживания.

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