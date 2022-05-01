В результате обстрелов Харьковщины 1 мая погибли три человека, еще 8 получили ранения
В течение 1 мая россияне обстреляли жилые кварталы Харькова и Харьковщину, убив трех человек и ранив восьмерых
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .
"Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения", - сообщил он.
Олег Синегубов подчеркнул, что на Харьковщине очень высока вероятность российских обстрелов, и попросил людей оставаться по возможности в укрытиях, не пренебрегать собственной безопасностью и не выходить на улицы без необходимости.
Как и раньше, жарче всего в Харьковской области - на Изюмском направлении. Там оккупанты продолжают попытки наступать, однако благодаря ВСУ не имеют успеха. Сегодня, 1 мая, россияне понесли большие потери в живой силе и технике.
Также захватчики обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Возле Старого Салтова россияне понесли большие потери.
- 1 мая россияне обстреляли из артиллерии Богодухов на Харьковщине, в результате чего одна женщина погибла, еще два человека получили ранения.
- В Харькове не работают промышленные предприятия, рынки и сфера обслуживания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное