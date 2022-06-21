В результате обстрелов Харькова и области погибли 15 человек, среди которых 8-летняя девочка
Днем 21 июня россияне массированно обстреляли жилые районы Харькова, в результате чего в городе погибли 5 жителей, ранены 11 человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"15 человек погибли, 16 ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области", - отмечено в сообщении.
По информации Синегубова, вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. По предварительным данным, там погибли 6 человек, еще 4 получили ранения, данные уточняют.
В Харькове в результате обстрелов оккупантов 21 июня ранены 11 человек, погибли 5 мирных жителей. В Харьковском районе погиб 8-летний ребенок, его мать ранена. В Золочевской громаде – 3 погибших.
За все время полномасштабной войны от рук оккупантов в Харьковской области погибли 43 ребенка, еще 130 детей получили ранения.
"То, что совершает сейчас Россия в Харьковской области, - это военное преступление. Оккупанты сознательно бьют по жилым районам, где нет никаких военных объектов. Это настоящий терроризм против мирного населения", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.
- Днем 21 июня российские оккупанты накрыли огнем жилые районы Харькова. Были зафиксированы обстрелы Индустриального района.
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