В результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света
Во время новой масштабной ракетной атаки по всей территории Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Отмечается, что россияне снова пытаются выключить свет в стране. В частности, во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
"Атака еще продолжается, мы не можем пока назвать полные масштабы повреждений, есть прилеты в нашу инфраструктуру во всех регионах страны, но наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях. В связи с этим там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей", - отметили в Укрэнерго.
Энергетики добавили, что в Киеве введены специальные графики аварийных отключений.
"Просим оставаться в укрытиях и благодарим за понимание", - отметили в Укрэнерго.
- Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы гремели в Киеве , Львове, Ривном, Харькове, Житомире и других городах.
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