Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

Отмечается, что россияне снова пытаются выключить свет в стране. В частности, во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

"Атака еще продолжается, мы не можем пока назвать полные масштабы повреждений, есть прилеты в нашу инфраструктуру во всех регионах страны, но наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях. В связи с этим там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Энергетики добавили, что в Киеве введены специальные графики аварийных отключений.

"Просим оставаться в укрытиях и благодарим за понимание", - отметили в Укрэнерго.