Об этом информирует Офис генерального прокурора.

12 января, около девяти часов утра, рашисты обстреляли поселок Дворичная Купянского района.

В результате вооруженной агрессии армии России ранения получил 68-летний мужчина.

В этот же день около 13:30 российские военные били минометами по жилому кварталу в городе Купянск Харьковской области. Травмирован 76-летний мужчина.

Прокуроры произвели первоочередные следственные действия и зафиксировали последствия обстрелов.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - пишет прессслужба.