В результате обстрелов армии РФ в Купянском районе ранены двое мирных жителей
Днем 12 января русские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате ранены двое мирных жителей
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
12 января, около девяти часов утра, рашисты обстреляли поселок Дворичная Купянского района.
В результате вооруженной агрессии армии России ранения получил 68-летний мужчина.
В этот же день около 13:30 российские военные били минометами по жилому кварталу в городе Купянск Харьковской области. Травмирован 76-летний мужчина.
Прокуроры произвели первоочередные следственные действия и зафиксировали последствия обстрелов.
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - пишет прессслужба.
- Вечером 10 января российские ккупанты нанесли удары по Харьковщине.
- За сутки 10 января российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего повреждены дома и автомобили.
- 11 января российские военные продолжали обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате повреждены предприятие, дома, торговый павильон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное