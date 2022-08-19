В результате обстрела захватчиков в Краматорске повреждены учебные заведения
Утром 19 августа решисты обстреляли учебные заведения города Краматорска Донецкой области
Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения", - пишет Гончаренко.
Сообщается, что предварительно без пострадавших.
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