В результате обстрела захватчиков в Краматорске повреждены учебные заведения

Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения", - пишет Гончаренко.

Сообщается, что предварительно без пострадавших.

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