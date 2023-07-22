Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Жизнь старшего инспектора сектора кадрового обеспечения Краматорского РУП Михаила Грицака оборвалась во время службы возле родной Константиновки. У погибшего остались родители, жена и 11-летняя дочь", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения России Михаил остался помогать гражданским жителям у линии фронта. Он выезжал на места ракетных ударов, под обстрелами документировал военные преступления россиян.

"Мечтал о победе, упорно тренировался и оттачивал свои навыки, чтобы спасти больше людей. Десять лет сотрудник полиции заботился о безопасности и защищал граждан", - написали в полиции.