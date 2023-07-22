В результате обстрела возле Константиновки погиб полицейский
Возле Константиновки Донецкой области в результате российских обстрелов погиб 37-летний полицейский Михаил Грицак
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Жизнь старшего инспектора сектора кадрового обеспечения Краматорского РУП Михаила Грицака оборвалась во время службы возле родной Константиновки. У погибшего остались родители, жена и 11-летняя дочь", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения России Михаил остался помогать гражданским жителям у линии фронта. Он выезжал на места ракетных ударов, под обстрелами документировал военные преступления россиян.
"Мечтал о победе, упорно тренировался и оттачивал свои навыки, чтобы спасти больше людей. Десять лет сотрудник полиции заботился о безопасности и защищал граждан", - написали в полиции.
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