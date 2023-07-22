Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В результате обстрела возле Константиновки погиб полицейский

В результате обстрела возле Константиновки погиб полицейский

22 июля, 2023 суббота
20:40
Война с Россией

Возле Константиновки Донецкой области в результате российских обстрелов погиб 37-летний полицейский Михаил Грицак

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Жизнь старшего инспектора сектора кадрового обеспечения Краматорского РУП Михаила Грицака оборвалась во время службы возле родной Константиновки. У погибшего остались родители, жена и 11-летняя дочь", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения России Михаил остался помогать гражданским жителям у линии фронта. Он выезжал на места ракетных ударов, под обстрелами документировал военные преступления россиян.

"Мечтал о победе, упорно тренировался и оттачивал свои навыки, чтобы спасти больше людей. Десять лет сотрудник полиции заботился о безопасности и защищал граждан", - написали в полиции.

  • 22 июля россияне ударили по городу Середина-Буда и одному из поселков Сумской области. Один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
  • В тот же день под обстрел РФ попал Купянск Харьковской области. В результате российского удара погибла женщина.
Украина
полиция
Донетчина
Константиновка
Читайте также:
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
22 июля, 2023 суббота
Полный абсурд: Литва отреагировала на обвинение Путина о планах "оккупировать Украину"
Ллойд Остін
21 июля, 2023 пятница
Остин приказал отправить силы морской пехоты и дополнительные военные корабли к водам Ближнего Востока
Вогонь, пожежа
20 июля, 2023 четверг
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
21:44
Обновлено
Зеленский инициировал созвать Совет Украина-НАТО по поводу "зернового коридора"
21:38
Разрушаются автодороги, закладываются тысячи мин. Как ВСУ готовятся "встретить" вагнеровцев, если те пойдут на Киевщину из Беларуси
21:23
Обновлено
Ответственность за любую попытку обогатиться на военных будет неизбежной, - Зеленский
21:00
Герман Галущенко
Санкции против ядерной отрасли РФ могут вынудить вернуться Россию за стол переговоров, - Галущенко
20:50
Эксклюзив
УПЦ МП под руководством Онуфрия ждет деградация и развал, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:37
польша граница
Российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу на турнир WTA
20:29
Антон Черепенников
В Москве умер 40-летний предприниматель, производивший технику для спецслужб и космонавтики РФ
20:14
Польша ожидает увеличения количества российских провокаций после последних заявлений Путина
20:03
OPINION
Прогноз погоды на завтра
20:00
Эксклюзив
Пригожин может захватить власть в Беларуси, - Фейгин
19:57
Эксклюзив
Задержание Гиркина и незадержание Пригожина станет в России одной из проблем, накопление которых может привести к взрыву, - генерал-майор СБУ Ягун
19:21
Эксклюзив
Это страна, которая хочет освободиться от России, и это вызвало большую симпатию: аналитик Умланд о шведской поддержке Украины
19:09
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай после обстрела под Бахмутом
Вблизи Бахмута ВСУ обстреляли автомобиль с депутатом госдумы Бородаем, - СМИ
18:50
У прибывших в Мариуполь строителей из Узбекистана отобрали документы и отправили воевать, - Генштаб
18:44
Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО: нужно защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов
18:32
Обновлено
Россияне ударили по поселку и городу на Сумщине: один человек погиб, есть раненые
18:30
Эксклюзив
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
18:18
парковка
В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку
18:17
Эксклюзив
Жители Крыма поняли, что оккупационная администрация не в состоянии их защитить, и задают много вопросов, - представитель президента Ташева
18:04
В Донецкой области оператора Deutsche Welle ранило кассетными боеприпасами РФ
18:04
OPINION
Россия устроена по принципу скорлупы яйца
17:55
Россияне из авиации атаковали Змиевку на Херсонщине: есть пострадавший, повреждены дома и ферма
17:49
"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
17:33
Обновлено
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
17:22
Эксклюзив
Пентагон
Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот
17:19
Когда ВСУ развернутся, будут изменения на фронте, - Блинкен о контрнаступлении
17:17
В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
17:16
Эксклюзив
Говорить заранее: психолог Старцева рассказала, как подготовить ребенка к военной службе родителей
17:00
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных, - Фейгин
16:39
Эксклюзив
Альтернативы морю для экспорта зерна у Украины нет, - директор Центра транспортных стратегий
16:11
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
16:06
OPINION
Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике
15:57
Пригожин в Беларуси основал фирму, - СМИ
15:42
Обновлено
Россияне ударили по Купянску: погибла женщина
15:31
"Ты – бандерка". В Николаеве полиция открыла производство на мужчину, унижавшего женщин за украинский язык
15:30
Эксклюзив
Цена пяти выстрелов Patriot: для фронта нужно 100 тыс. FPV-дронов в месяц, - соучредитель благотворительного фонда
14:46
В большинстве регионов ожидается потепление и сухая погода: прогноз на 23 июля от Натальи Диденко
14:35
ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы
14:31
Ryanair
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
14:26
Эксклюзив
Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно будет использовать поближе к линии фронта, - пилот из США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV