В результате обстрела центра Мариуполя со стороны РФ погиб человек, трое ранены

Об этом сообщает МВД в Facebook.



По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.



"Разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме того, под огнем оккупантов в очередной раз оказался жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик", - говорится в сообщении.



Там добавили, что около 17:30 начались новые обстрелы города.



Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.



