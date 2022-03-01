В результате обстрела центра Мариуполя со стороны РФ погиб человек, трое ранены
В центре Мариуполя в результате артобстрела российских оккупантов погиб по меньшей мере 1 человек, трое ранены
Об этом сообщает МВД в Facebook.
По предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.
"Разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме того, под огнем оккупантов в очередной раз оказался жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик", - говорится в сообщении.
Там добавили, что около 17:30 начались новые обстрелы города.
Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
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