В результате обстрела россиянами города Пологи погибла женщина, - Запорожская ОВА

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"В Пологах, в результате вражеского обстрела, горел одноэтажный жилой дом. Пожарные потушили пожар, во время обстрела погибла женщина 1972 года рождения, получив осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и сосредотачивает усилия на ведении и Орехов", - подчеркнул Арефьев

Также представитель Запорожской ОВА добавил, что бои идут вокруг Гуляйполя и по всей линии столкновения.



"На этом участке россияне имеют 13 батальонов тактических групп. За прошедшие сутки, благодаря действиям и мастерству ВСУ, было уничтожено 29 и ранено 39 российских военнослужащих, один взят в плен. Кроме того, была обезврежена бронированная техника в количестве 11 единиц, захвачено 2 , обезврежена гаубица Д-20 и около 12 единиц автомобильной техники", – отметил Арефьев.





Александр Старух отметил, что больше всего страдают города, расположенные в восточном направлении от города Гуляйполе и далее в направлении Донецкой области.

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Фото: reuters