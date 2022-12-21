Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .

Рашисты обстреляли Очаков ствольной артиллерией.

"Есть попадание во двор мирных жителей", – написал Тимошенко.

Сообщается, что ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Им была оказана медицинская помощь.

Также начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет уточнил, что пострадал 41-летний мужчина и 74-летняя женщина: "Пока их жизни угрозы нет".

Поврежденное 29 марта в результате российских обстрелов здание Николаевской облгосадминистрации восстановлению не подлежит, его снесут .

За сутки 8 декабря рашисты обстреливали Николаевщину минимум четыре раза. В частности, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажки и авто.

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