В результате обстрела РФ в Очакове пострадали трое местных жителей, среди них ребенок
21 декабря российские оккупанты били по городу Очаков Николаевской области. В результате пострадали местные жители, в том числе и 10-летний мальчик
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .
Рашисты обстреляли Очаков ствольной артиллерией.
"Есть попадание во двор мирных жителей", – написал Тимошенко.
Сообщается, что ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Им была оказана медицинская помощь.
Также начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет уточнил, что пострадал 41-летний мужчина и 74-летняя женщина: "Пока их жизни угрозы нет".
- Поврежденное 29 марта в результате российских обстрелов здание Николаевской облгосадминистрации восстановлению не подлежит, его снесут .
- За сутки 8 декабря рашисты обстреливали Николаевщину минимум четыре раза. В частности, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, многоэтажки и авто.
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