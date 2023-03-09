Об этом в эфире телемарафона сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Враг не достиг своих основных целей – энергосистема работает, она не погашена и не сколопсована. Но во многих регионах, к сожалению, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры", – сказал он.

По его словам, в результате обстрела были повреждены не только три тепловых электростанции ДТЭК , но и несколько подстанций Укрэнерго. На некоторых из них разрушения значительны, энергетики продолжают оценку повреждений.

"Более точные сроки восстановления по каждой области сможем сказать в конце дня", – сказал Кудрицкий.

Он добавил, что в энергосистеме достаточно мощности для обеспечения потребностей потребителей, но есть проблема с передачей электроэнергии из-за повреждений магистральной сети.

"Над устранением этих ограничений мы будем работать", – резюмировал Кудрицкий.