В результате обстрела повреждены несколько подстанций Укрэнерго, однако система работает стабильно, – Кудрицкий
Во время массированной ракетной атаки 9 марта российские оккупанты нанесли повреждения энергосистеме Украины, но не смогли "погасить" ее
Об этом в эфире телемарафона сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Враг не достиг своих основных целей – энергосистема работает, она не погашена и не сколопсована. Но во многих регионах, к сожалению, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры", – сказал он.
По его словам, в результате обстрела были повреждены не только три тепловых электростанции ДТЭК , но и несколько подстанций Укрэнерго. На некоторых из них разрушения значительны, энергетики продолжают оценку повреждений.
"Более точные сроки восстановления по каждой области сможем сказать в конце дня", – сказал Кудрицкий.
Он добавил, что в энергосистеме достаточно мощности для обеспечения потребностей потребителей, но есть проблема с передачей электроэнергии из-за повреждений магистральной сети.
"Над устранением этих ограничений мы будем работать", – резюмировал Кудрицкий.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадание в энергетические объекты.
- По данным командования Воздушных сил, впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал".
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