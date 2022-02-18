В результате обстрела оккупантами Старогнатовки на Донбассе боец ВСУ получил тяжелое ранение

Об этом сообщает полиция Донецкой области.



"В результате минометных обстрелов села Старогнатовка тяжело ранен солдат ВСУ", - говорится в сообщении.



Правоохранители отметили, что предварительно это событие квалифицировано как террористический акт (ч. 2 ст. 258 УК Украины).



Полиция Донецкой области документирует последствия обстрела 20 населенных пунктов. В настоящее время без электричества остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 – Новобахмутовки и 800 – Верхнеторецкого. Также частично обесточена Старогнатовка.

Напомним, по состоянию на 14:00 18 февраля россияне 45 раз нарушили "тишину", 34 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями оружия.



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