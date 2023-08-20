В результате обстрела оккупантами Новокаховской громады на Херсонщине погибла женщина
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, 20 августа около 15:00 оккупанты обстреляли село в Новокаховской громаде Херсонской области.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получила местная женщина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован. Данные уточняются. Повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
- Также утром российские террористы нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель.
- Утром воскресенья, 20 августа, российские военные ударили из артиллерии по селу Золотая Балка Новоалександровской громады Херсонской области. Из-за обстрела ранения получил мирный житель.
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