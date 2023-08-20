Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, 20 августа около 15:00 оккупанты обстреляли село в Новокаховской громаде Херсонской области.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получила местная женщина. Еще один гражданский получил ранения, он госпитализирован. Данные уточняются. Повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.