В результате обстрела Никопольского района погиб человек
В результате вражеского обстрела Покровской общины в Никопольском районе, произошедшего днем, погиб мужчина
Об этом сообщил в telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Россияне убили еще одного мирного человека. Оккупанты - изверги", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что информация по разрушениям уточняется.
- Напомним, вчера, 3 декабря, РФ ударила по Сумщине из минометов 120 мм калибра. В результате атаки было повреждено предприятие и линии электропередачи.
- 4 декабря войска РФ обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии: под поражением находилась гражданская инфраструктура.
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