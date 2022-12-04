В результате обстрела Никопольского района погиб человек

Об этом сообщил в telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Россияне убили еще одного мирного человека. Оккупанты - изверги", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что информация по разрушениям уточняется.

Напомним, вчера, 3 декабря, РФ ударила по Сумщине из минометов 120 мм калибра. В результате атаки было повреждено предприятие и линии электропередачи.

4 декабря войска РФ обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии: под поражением находилась гражданская инфраструктура.