В результате обстрела Николаева 1 человек погиб, двое ранены, - городской голова
Утром 29 мая оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате обстрела 1 человек погиб, двое ранены
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Коротко об утреннем обстреле. Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбиты около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах). Известно о двух раненых. Еще один человек погиб", - сообщил Сенкевич.
По состоянию на 16:00 в городе слышны взрывы.
"Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" - добавил он.
- Оккупанты 25 мая обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив 14 и повредив дома и социальные объекты.
- 28 мая оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: 1 человек погиб, 6 травмированы.
- Оккупанты 28-29 мая обстреляли Николаевщину и жилой квартал Николаева, в результате чего 32 гражданских получили ранения.
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