В результате обстрела на Харьковщине ранены двое проводников, - Укрзализныця
25 февраля в результате обстрела железнодорожной станции Купянск в Харьковской области ранены двое проводников
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.
"Один железнодорожник ранен в живот, другой - в ногу. В настоящее время коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное", - заявили в Укрзализныце.
Там поблагодарили коллег за преданную работу и добавили, что следят за их состоянием.
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