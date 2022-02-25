В результате обстрела на Харьковщине ранены двое проводников, - Укрзализныця

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.



"Один железнодорожник ранен в живот, другой - в ногу. В настоящее время коллеги находятся в больнице города, состояние стабильное", - заявили в Укрзализныце.



Там поблагодарили коллег за преданную работу и добавили, что следят за их состоянием.

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