В результате обстрела на Харьковщине погиб один человек, еще 5 человек ранены, среди них ребенок
В течение 19 мая российские военнослужащие продолжали обстреливать разные районы Харьковщины. В селе Циркуны погиб 64-летний мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.
"Сегодня в городе и области неспокойно, враг наносил удары и ночью, и днем. Утром РФ обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12 часов произошел обстрел Северной Салтовки - 1 человек ранен", - написал он .
По словам Синегубова, оккупанты также обстреляли Большие Хутора. Там травмировались женщина и ребенок 13 лет.
"В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской громаде получила взрывные травмы 1 женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина", - добавил глава ОВА.
Также Олег Синегубов призвал жителей не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. Он сообщил, что оккупанты оставили там взрывоопасные предметы. Добавил, что на местах работают пиротехники.
- В Харьковской области от 5 мая украинские защитники освободили 23 населенных пункта от оккупантов.
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