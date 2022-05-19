Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.

"Сегодня в городе и области неспокойно, враг наносил удары и ночью, и днем. Утром РФ обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12 часов произошел обстрел Северной Салтовки - 1 человек ранен", - написал он .

По словам Синегубова, оккупанты также обстреляли Большие Хутора. Там травмировались женщина и ребенок 13 лет.

"В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской громаде получила взрывные травмы 1 женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина", - добавил глава ОВА.

Также Олег Синегубов призвал жителей не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. Он сообщил, что оккупанты оставили там взрывоопасные предметы. Добавил, что на местах работают пиротехники.

В Харьковской области от 5 мая украинские защитники освободили 23 населенных пункта от оккупантов.

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