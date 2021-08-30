В результате обстрела на Донбассе один военный погиб, другой ранен

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".



В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Раненый был срочно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести.



Ответным огнем украинские военные пресекли преступные действия противника.



"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

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