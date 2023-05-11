Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня враг обстрелял пгт Большой Бурлук Купянского района. В результате обстрела взрывных и осколочных ранений получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет", - написал он.

По его словам, оба пострадавших госпитализированы, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.