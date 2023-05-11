В результате обстрела Харьковщины получили ранения два человека, среди них несовершеннолетний
Днем 11 мая российская оккупационная армия обстреляла поселок городского типа на Харьковщине, в результате чего получили ранения два человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня враг обстрелял пгт Большой Бурлук Купянского района. В результате обстрела взрывных и осколочных ранений получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет", - написал он.
По его словам, оба пострадавших госпитализированы, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
- В результате обстрелов Харьковщины 7 мая получила ранение пожилая женщина.
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