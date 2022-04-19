В результате обстрела Харькова из "урагана" 19 апреля погибли 4 человека, – Офис генпрокурора
19 апреля в результате обстрела из "урагана" в Харькове погибли 4 человека, еще 14 мирных жителей ранены, повреждены дома, гаражи и супермаркет
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Как говорится в сообщении, 19 апреля около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 14 мирных жителей ранены. Повреждены более 10 жилых домов, а также гаражи и супермаркет.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), начато досудебное расследование.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 19 апреля также подверглись обстрелам Киевский, Индустриальный, Дергачевский и Чугуевский районы города. Россияне вели обстрелы из реактивных систем залпового огня с расстояния 35-40 км.
"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно!" – отметил Синегубов.
По его словам, местная власть совместно с военными разрабатывает план мер безопасности к пасхальным праздникам.
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