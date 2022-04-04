В результате обстрела кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых, - мэр Николаева
Сегодня, 4 апреля, город в очередной раз обстреляли из запрещенного оружия.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает Эспрессо.TV .
Мэр отметил, что, по предварительным данным, в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.
Также мэр отметил, что сейчас в городе все районы с электроэнергией и водоснабжением без газа пока остаются 240 абонентов.
С завтрашнего дня, 5 апреля, в городе возобновляется движение трамваев по полным маршрутам.
Также городской голова добавил, что каждый день отправляются коммунальные автобусы с людьми, которые хотят эвакуироваться. Сегодня выехало 120 человек, из них 60 – в Одессу, 60 – в границу с Молдовой.
Особо Сенкевич подчеркнул, что Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с ІІІ и ІV группой крови резус (-).
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил , что среди погибших есть один ребенок.
- Напомним, сегодня около 16.00 Николаев обстреляли кассетными снарядами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное