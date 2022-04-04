В результате обстрела кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых, - мэр Николаева

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает Эспрессо.TV .

Мэр отметил, что, по предварительным данным, в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Также мэр отметил, что сейчас в городе все районы с электроэнергией и водоснабжением без газа пока остаются 240 абонентов.

С завтрашнего дня, 5 апреля, в городе возобновляется движение трамваев по полным маршрутам.

Также городской голова добавил, что каждый день отправляются коммунальные автобусы с людьми, которые хотят эвакуироваться. Сегодня выехало 120 человек, из них 60 – в Одессу, 60 – в границу с Молдовой.

Особо Сенкевич подчеркнул, что Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с ІІІ и ІV группой крови резус (-).

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил , что среди погибших есть один ребенок.

Напомним, сегодня около 16.00 Николаев обстреляли кассетными снарядами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb